Papa Francesco: a Tv2000, “ci vuole coraggio per pregare il Padre nostro”

“Ci vuole coraggio per pregare il Padre nostro. Ci vuole coraggio”. Lo afferma Papa Francesco, nell’ultima puntata del programma 2Padre nostro”, condotto da don Marco Pozza, in onda su Tv2000 domani 20 dicembre alle ore 21.05. Francesco dialoga con il giovane cappellano del carcere di Padova. Nel programma, nato dalla collaborazione tra la Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede e Tv2000, don Marco ha incontrato personaggi laici del mondo della cultura e dello spettacolo: Umberto Galimberti, Erri De Luca, Carlo Petrini, Pif, Maria Grazia Cucinotta, Flavio Insinna, Silvia Avallone, Simone Moro e Tamara Lunger.

Dall’incontro, dalle parole e dalle risposte del Papa a don Marco è nato anche il libro “Padre nostro” di Papa Francesco della casa editrice Rizzoli e la Libreria Editrice Vaticana.

“Dico: mettetevi a dire ‘papà’ – aggiunge il Papa – e a credere veramente che Dio è il Padre che mi accompagna, mi perdona, mi dà il pane, è attento a tutto ciò che chiedo, mi veste ancora meglio dei fiori di campo. Credere è anche un grande rischio: e se non fosse vero? Osare, osare, ma tutti insieme. Per questo pregare insieme è tanto bello: perché ci aiutiamo l’un l’altro a osare”.