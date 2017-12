Notizie Sir del giorno: Papa Francesco a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, sondaggio Eurobarometro, i vescovi peruviani su impeachment presidente

Papa Francesco: sabato 17 marzo 2018 a Pietrelcina e a San Giovanni Rotondo sulle orme di San Pio

Sabato 17 marzo 2018 il Santo Padre Francesco si recherà in visita pastorale a Pietrelcina, nella diocesi di Benevento, nel centenario dell’apparizione delle stimmate di San Pio da Pietrelcina, e a San Giovanni Rotondo, nella diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, nel 50° anniversario della morte di San Pio da Pietrelcina. (clicca qui. I commenti degli arcivescovi Accrocca e Castoro)

Eurobarometro: “metà dei cittadini europei ottimisti sulla situazione economica”

(Bruxelles) “La maggior parte degli europei ritiene che l’Europa si trovi in una buona situazione economica. Il sostegno all’euro ha raggiunto i valori più elevati dal 2004 nella zona euro, mentre per quanto riguarda il futuro dell’Ue l’ottimismo prevale sul pessimismo”. Sarebbero questi i principali risultati dell’ultimo sondaggio di Eurobarometro, reso noto oggi e commentato dalla Commissione Ue. La maggior parte degli europei considera l’Ue – si legge ancora – come un luogo di stabilità in un mondo in difficoltà”. (clicca qui)

Perù: i vescovi su procedura impeachment per il presidente Kuczynski. “Pensare al bene comune, in gioco democrazia e Stato di diritto”

“Uno scenario complesso e doloroso”. Così la presidenza della Conferenza episcopale peruviana (Cep) valuta l’attuale situazione politica del Paese, dopo che i principali organi dello Stato – l’Ufficio del procuratore generale, la Corte costituzionale e la presidenza della Repubblica – sono stati coinvolti in interrogatori e indagini. L’attenzione è tutta sul presidente della Repubblica Pedro Pablo Kuczynski: venerdì scorso il Congresso, a larga maggioranza, ha avviato la procedura di impeachment per il capo dello Stato, indagato per corruzione e in particolare per aver ricevuto tangenti dalla multinazionale brasiliana delle costruzioni Odebrecht, nell’ambito di uno scandalo che sta infiammando tutto il continente. (clicca qui)

Televisione: accordo tra Segreteria per la Comunicazione e Rai. Mons. Viganò (SpC), “totalmente in sintonia con riforma dei media vaticani voluta da Papa Francesco”

La Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede e la Rai hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che, si legge in una nota, “rilancia il consolidato rapporto di collaborazione tra le parti nel settore dell’audiovisivo”. In particolare, l’accordo avrà validità per tutto il 2018 e, prosegue la nota, “si inserisce nell’ambito di una proficua relazione maturata negli anni nell’intento promuovere la presenza della Sede Apostolica nel campo mediatico internazionale. Obiettivo perseguito sia in occasione di avvenimenti di pontifici o ecclesiali ritenuti di rilevanza per la collettività sia nella ricerca di soluzioni tecnologiche e di linguaggi capaci di declinare la narrazione di alcuni eventi in una grammatica originale e sempre al passo coi tempi”. (clicca qui)

Politica: Comunità Papa Giovanni XXIII, “chiediamo che il prossimo Governo istituisca un Ministero della Pace”

“Chiediamo che il prossimo Governo istituisca un Ministero della Pace”. Questa la proposta lanciata in conferenza stampa al Senato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, cui hanno aderito Azione Cattolica, Pax Christi, Focsiv, Centro diritti umani dell’Università di Padova, Movimento Nonviolento, Cesc Project. Testimone dell’iniziativa è l’attore Giuseppe Fiorello: “Sono qui perché mi è piaciuta l’idea. Ho sempre amato gli utopisti, i visionari, quelli buoni, che costruiscono concretezza. Questo è stato don Oreste Benzi, uno che nella quotidianità dalle piccole cose ha costruito la storia”. (clicca qui)

Salute: Ospedale Bambino Gesù e La Civiltà Cattolica, al via “Caro Papa Francesco, ti regalo un disegno” per sostenere cure pazienti provenienti dall’estero

“Caro Papa Francesco, ti regalo un disegno”: parte la campagna per sostenere le cure e l’accoglienza dei pazienti provenienti dall’estero da parte dell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede. L’iniziativa è promossa dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e dalla rivista “La Civiltà Cattolica”. Una mostra di 100 disegni certificati dalla Segreteria particolare di Sua Santità sarà inaugurata stasera, martedì 19 dicembre, presso la sede di Palidoro dell’Ospedale Bambino Gesù dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. L’inaugurazione della mostra dà il via alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi che si svilupperà prevalentemente sul web e sui social network. (clicca qui)

Terremoto a Ischia: mons. Lagnese (vescovo), “Natale è qui perché è la festa di un Dio sfollato che ha perso la sua abitazione per venire a stare con noi”

“A te, più che dire parole – quante ne sono state dette e quante ancora se ne diranno! – vorrei dare innanzitutto un abbraccio. Sì, un abbraccio; e chiederti di vedere, in quello del tuo povero vescovo, l’abbraccio stesso di Dio”. Così mons. Pietro Lagnese, vescovo di Ischia, si rivolge, nel suo messaggio di Natale, ai fratelli e alle sorelle terremotate, “a te che trascorrerai questi giorni tanto particolari come mai avresti immaginato: fuori di casa. A te che da quella sera del 21 agosto sei senza casa, perché la tua è lesionata o, peggio, irrimediabilmente danneggiata e sei abitato da tanti ‘se’, ‘dove’ e ‘quando’. A te che ti ritroverai il giorno di Natale ospite in albergo o in una casa che non è tua, e andrai a Messa altrove perché anche la tua chiesa è inagibile”. (clicca qui)