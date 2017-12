Natale: domani a San Giovanni Rotondo il presepe vivente dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Con l’ingresso di San Giuseppe e della Beata Vergine sul dorso di un asinello, domani alle ore 17, inizierà a San Giovanni Rotondo la rappresentazione del presepe vivente dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, realizzato dagli operatori e dagli ospiti della residenza per anziani Casa Padre Pio. 70 figuranti, con abiti di scena realizzati e raccolti in 15 anni, ricreeranno, all’interno delle casettine di legno installate ai piedi dell’Ospedale, le tipiche ambientazioni del presepe: la stalla con i capi di bestiame, la frutteria, la bottega dei tessuti, del falegname, la scuola, il maniscalco e il casaro. Subito dopo la nascita di Gesù nella capanna della Natività, i boy scout di San Giovanni Rotondo posizioneranno, sotto il prònao dell’Ospedale, la fiaccola della Luce della Pace di Betlemme, simbolo itinerante di pace e fratellanza proveniente dalla basilica della Natività in Terra Santa. L’atmosfera natalizia, inoltre, sarà assicurata dai canti eseguiti dagli alunni delle classi 5ª A e 5ª B dell’Istituto comprensivo Dante-Galiani e dal coro di Casa Padre Pio.

“Lo stesso Padre Pio, che amava confessare avendo di fronte il presepe con il Bambinello – si legge in una nota -, incoraggiava fedeli e pellegrini a tenere viva la sacra rappresentazione della nascita di Gesù. Come da tradizione, anche quest’anno i reparti dell’Ospedale hanno costruito un presepe in ogni corsia e parteciperanno, nei prossimi giorni, al concorso interno che premierà le migliori realizzazioni sul tema dell’originalità, della creatività e del rispetto per la tradizione”. La commissione, presieduta da mons. Michele Castoro, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, comunicherà i vincitori nei giorni successivi alla festività dell’Epifania.