Maternità surrogata: Forum famiglie, soddisfazione per la sentenza della Corte Costituzionale

“Come donne ed in particolare come donne del Forum siamo molto soddisfatte della sentenza della Corte Costituzionale pubblicata ieri”, commentano Maria Grazia Colombo ed Emma Ciccarelli, vicepresidenti del Forum delle associazioni familiari, in merito alla maternità surrogata. “La Consulta conferma il divieto nel nostro Paese della maternità surrogata con la motivazione da noi pienamente condivisa che ‘la surrogata offende la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane'”, aggiungono. Per Colombo e Ciccarelli, si tratta di “un altro passo certo per ricostruire il vero e pieno rispetto della maternità, della paternità e della condizione di figlio”. No quindi a “un certo clima culturale che propaganda l’utero in affitto come un atto di libertà”. Perciò, “questa sentenza è un balzo in avanti verso la verità”.