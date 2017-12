Infanzia: Unicef, nel fine settimana sui campi di Lega Pro le “Pigotte Unicef dei calciatori” a sostegno dei “Bambini sperduti”

Le "Pigotte dei calciatori" con le maglie del Feralpi Salò

Venerdì 22 e sabato 23 dicembre, in occasione della 1ª giornata di ritorno del campionato, la Lega Pro lancerà le speciali “Pigotte Unicef dei calciatori”, realizzate a mano per l’occasione da centinaia di volontari dell’Unicef. “Grazie al sostegno della Lega Pro – si legge in una nota – queste speciali Pigotte verranno date in adozione sia in vari stadi dei club di Lega Pro che in quelli di tutta Italia in cui si giocherà la partita, sia durante iniziative promosse dalle diverse società in occasione delle feste natalizie a sostegno del progetto ‘Bambini Sperduti’”. Quest’anno, infatti, “adottando la Pigotta”, la bambola di pezza dell’Unicef, sarà possibile aiutare i “Bambini sperduti”, cioè quei minori colpiti da conflitti, violenza, calamità o povertà alla ricerca di una vita migliore. “Per questa occasione – prosegue la nota ogni società di Lega Pro ha messo a disposizione dei volontari Unicef le divise ufficiali da gara per realizzare le speciali ‘Pigotte dei calciatori’; gli eventi e le iniziative organizzati coinvolgeranno tifosi, famiglie, sponsor e calciatori, creando vere e proprie reti della solidarietà per adottare queste Pigotte e salvare con l’Unicef la vita di tanti bambini”. “Grazie alla Pigotta – conclude la nota – in 18 anni è stato possibile raccogliere oltre 27 milioni di euro e salvare così più di un milione e mezzo di bambini nei Paesi più poveri del mondo”.