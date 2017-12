Germania: Associazione istruzione familiare (80 scuole cattoliche), nuova e diretta collaborazione con Conferenza episcopale

Importante cambiamento di appartenenza e organizzazione avverrà dal 1° gennaio 2018 all’interno dell’associazionismo cattolico tedesco: l’Associazione federale cattolica per l’istruzione familiare (Bag), pur mantenendo il patrocinio della Comunità delle donne cattoliche della Germania (Kfd), passerà sotto il controllo di gestione della Associazione per l’educazione cattolica della famiglia (Akf). Il cambio di prospettiva pone la Bag, che si occupa direttamente di oltre 80 istituti scolastici cattolici, sotto la supervisione della Conferenza episcopale tedesca, di cui la Akf è espressione: la Bag potrà così si lavorare su progetti e realtà di più ampio respiro. I compiti centrali della Associazione federale cattolica per l’istruzione familiare e l’Acf hanno per carisma il sostegno e la guida delle famiglie, in particolare nelle situazioni di cambiamento e di transizione radicale e educativa, mentre la Kfd è una associazione di appartenenza e partecipazione ecclesiale femminile, pur se molto popolare e numerosa (oltre 500mila iscritte). Le assemblee generali di Bag e Akf hanno deciso la nuova affiliazione all’unanimità. La presidente nazionale della Kfd, Mechthild Heil ha indicato, nel comunicato in cui viene presentato il cambiamento, lo stretto legame tra Bag e Kfd dal 1956: “61 anni dell’Associazione per gli istituti di istruzione familiare sono stati anche un pezzo di storia della Kfd. Tuttavia, la cooperazione non finisce qui”, e le due realtà “continueranno a lavorare insieme in futuro, quando si tratta di rafforzare le competenze familiari per le donne e gli uomini e di sottolineare il valore del lavoro familiare per la società”.