Eurobarometro: “metà dei cittadini europei ottimisti sulla situazione economica”

(Bruxelles) “La maggior parte degli europei ritiene che l’Europa si trovi in una buona situazione economica. Il sostegno all’euro ha raggiunto i valori più elevati dal 2004 nella zona euro, mentre per quanto riguarda il futuro dell’Ue l’ottimismo prevale sul pessimismo”. Sarebbero questi i principali risultati dell’ultimo sondaggio di Eurobarometro, reso noto oggi e commentato dalla Commissione Ue. La maggior parte degli europei considera l’Ue – si legge ancora – come un luogo di stabilità in un mondo in difficoltà”. “Per la prima volta dall’inizio della crisi economica e finanziaria, nel 2007, gli europei si esprimono positivamente in merito alla situazione economica attuale dell’Europa (48%, 6 punti percentuali in più rispetto alla primavera 2017), piuttosto che negativamente (39%, 7 punti percentuali in meno)”. In 23 Stati membri (rispetto a 21 nella primavera 2017) la maggioranza degli intervistati “afferma che la situazione attuale dell’economia europea è buona”. Dalla primavera 2017, la percezione positiva ha guadagnato terreno in 23 Stati membri, con un incremento a due cifre in Spagna (39%, + 12), Portogallo (58%, + 11) e Austria (63%, + 10).