Eurobarometro: cittadini europei favorevoli alla moneta unica. Ottimismo sul futuro dell’Ue. Dubbi in Francia e Italia

(Bruxelles) “Nella zona euro tre quarti dei rispondenti si sono espressi a favore dell’euro (74%), la percentuale più elevata mai raggiunta dal 2004. L’euro è sostenuto da almeno l’80% dei cittadini in sette Paesi: Slovacchia, Belgio, Germania, Spagna, Estonia, Irlanda e Slovenia”. Il commento della Commissione Ue all’ultimo sondaggio Eurobarometro, diffuso oggi, tende a sottolineare soprattutto alcuni aspetti positivi dell’indagine. Vi si legge: “Il 40% degli europei ha un’immagine positiva dell’Ue; il 37% ne ha un’immagine neutra, mentre la percentuale di europei che hanno un’immagine negativa dell’Unione rimane a un livello contenuto (21%)”. La maggior parte degli intervistati “ha fiducia nell’Ue in 18 Stati membri (rispetto a solo 15 in primavera). I livelli più elevati di fiducia nell’Ue si registrano in Lituania (64%), Bulgaria (57) e Lussemburgo (56)”. Rispetto alla primavera 2017, la fiducia nell’Ue ha guadagnato terreno in dieci Paesi; la fiducia nell’Ue è diminuita in 17 Paesi. Inoltre la maggioranza dei cittadini europei si dichiara ottimista in merito al futuro dell’Ue (57%). “L’ottimismo prevale in tutti gli Stati membri, eccetto due (rispetto a 24 nella primavera 2017): Grecia (60% “pessimisti” e 37% “ottimisti”) e Regno Unito (rispettivamente 48 e 44 %)”. Le percentuali più elevate di ottimisti in merito al futuro dell’Ue si registrano in Irlanda (80%), Lussemburgo (72) e Malta (70). I valori meno elevati sono quelli di Francia (49%) e Italia (50%).