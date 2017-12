Diocesi: Terni, la solidarietà di Natale da Università, scuola e mondo del lavoro

Diverse raccolte di alimenti a lunga conservazione per i poveri serviti dagli Empori della solidarietà della Caritas e dalla San Vincenzo de’ Paoli, a Terni. A organizzarle, gli studenti del liceo artistico, i dipendenti di un’azienda che produce componenti per auto e il dipartimento di Economia dell’Università di Perugia, sede di Terni, coinvolgendo studenti, ex-studenti, docenti e tutto il personale, in occasione del Natale. Saranno loro a donare zucchero, pasta, barattoli di pelati e di legumi, biscotti, succhi di frutta, marmellate, ma anche beni destinati ai bambini, come matite, penne, colori, quaderni, libri di fiabe e di divulgazione scientifica, giocattoli e animali di peluche. Gli alimenti raccolti saranno consegnati all’Emporio della solidarietà della Caritas di via Vollusiano, che sostiene le famiglie in difficoltà colpite dalla crisi economica. I giocattoli e la cancelleria andranno all’Emporio bimbi della San Vincenzo de’ Paoli, in via Pascoli. I viveri e i giocattoli, collocati sotto l’albero di Natale allestito all’interno del dipartimento, saranno consegnati domani, mercoledì 20 dicembre, alle 11, ai responsabili della Caritas e della San Vincenzo. Un’altra raccolta ha visto protagonisti gli studenti e i docenti del liceo artistico “Metelli” di Terni, che hanno organizzato, per il terzo anno, una raccolta di generi alimentari e per l’igiene personale in favore degli Empori solidali della Caritas diocesana. Raccolta che sarà consegnata venderdì, alle 10, al direttore della Caritas durante una breve cerimonia con studenti e insegnanti. Iniziativa analoga anche da parte della multinazionale francese Faurecia, effettuata nello stabilimento di Terni, che donerà, giovedì, beni di prima necessità in favore dell’Emporio.