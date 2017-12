Diocesi: Savona, venerdì 22 dicembre sarà inaugurato un presepe multietnico in cattedrale

Un presepe multietnico nella cattedrale di Savona. Sarà inaugurato, venerdì 22 dicembre, alle 10. L’iniziativa, promossa dalla scuola primaria “Colombo” in collaborazione con altri plessi scolastici, con la diocesi di Savona-Noli e la cattedrale, coinvolge circa 400 studenti che hanno aderito al progetto interculturale “Francesco e Kàmil”. Incontreranno in cattedrale il vescovo, mons. Calogero Marino, don Giuseppe Noberasco, delegato episcopale per il dialogo ecumenico e interreligioso, il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, e rappresentanti di altre fedi, cristiane e non. Parteciperanno all’iniziativa padre Gheorghita Andronic, parroco della chiesa ortodossa rumena, Tina Politano per la Chiesa evangelica, il presidente della Comunità islamica ligure Zahoor Ahmad Zargar, la monaca Hamsananda per l’Unione italiana induisti e alcuni delegati buddisti. Anche la Comunità ebraica ligure ha aderito all’iniziativa, anche se i suoi rappresentanti non potranno essere presenti. La rappresentazione di quest’anno ha come titolo “Il presepe: un abbraccio di colori” e sarà esposta fino a domenica 7 gennaio.