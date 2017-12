Diocesi: Ravenna, a gennaio presentazione di “Lettere dal Concilio” nel 35° anniversario della morte di mons. Baldassarri

Sarà presentato martedì 16 gennaio, a Ravenna, “Lettere dal Concilio”, un testo che raccoglie le lettere di mons. Salvatore Baldassarri, che fu arcivescovo della diocesi ravennate, dal 1956 al 1975, e protagonista del Concilio Vaticano II. L’iniziativa è stata organizzata per ricordarlo nel 35° anniversario della sua morte. Il libro, edito da “Cittadella Editrice”, presenta una testimonianza del card. Achille Silvestrini. La pubblicazione sarà presentata dal Centro relazioni culturali del Comune di Ravenna. Parteciperanno all’incontro Giannino Piana, già presidente dell’Associazione teologica italiana per lo studio della Mmorale, e l’arcivescovo di Ravenna, mons. Lorenzo Ghizzoni. “Mons. Baldassarri – si legge in una nota – è stato un protagonista importante del Concilio e del post-Concilio, che è stato anche momento di contrasto e di disagio per alcuni, di grandi entusiasmi per altri”. Un vescovo che “ha sempre servito la Chiesa in umiltà e fedeltà, cercando di cogliere i segni dei tempi”.