Diocesi: Ragusa, gli sportivi si preparano al Natale con il vescovo Cuttitta

Prima l’incontro col vescovo, poi una camminata per i tre ponti di Ragusa. Si preparano così al Natale gli sportivi della diocesi siciliana. Oggi, alle 18, si ritroveranno nella cattedrale di San Giovanni Battista. Subito dopo incontreranno il vescovo Carmelo Cuttitta, che presiederà una celebrazione eucaristica in preparazione del Natale. Alle 19,30 comincerà la passeggiata. Ne dà notizia il sito diocesano d’informazione Insiemeragusa.it. “In occasione del Santo Natale – spiega il direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale dello sport, don Giovanni Piccione – vogliamo ritrovarci con tutti gli sportivi della diocesi a celebrare e condividere un momento significativo. Siamo accomunati sia dallo sport, che aiuta gli ambiti della vita umana e spirituale, sia dalla fede, che dà senso al nostro vivere. Fede e sport sono un binomio per la crescita integrale della persona”.