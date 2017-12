Diocesi: Perugia-Citta della Pieve, il calendario delle celebrazioni natalizie presiedute dal card. Bassetti

Sono diverse le celebrazioni natalizie in programma nell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve che verranno presiedute dal card. Gualtiero Bassetti. Nella serata di oggi, martedì 19 dicembre, si svolgerà nella cattedrale di san Lorenzo, dalle 20.45, la veglia di preghiera dei giovani sul tema “Vennero da Oriente”, versetto del Vangelo di Matteo legato ai Magi. Sabato 23 dicembre, invece, l’arcivescovo visiterà il carcere di Capanne di Perugia dove presiederà una celebrazione eucaristica alla quale prenderanno parte i detenuti e il personale di sorveglianza. Nella notte di Natale, poi, il card. Bassetti presiederà nella cattedrale di san Lorenzo la messa, con inizio alle 23.45 del 24 dicembre. Per il giorno di Natale celebrazioni solenni sono in programma alle 11.30 nella cattedrale di san Lorenzo a Perugia e alle 17.30 nella concattedrale dei SS. Gervasio e Protasio a Città della Pieve. In occasione del Natale, il card. Bassetti offrirà il pranzo a 165 persone italiane e straniere ospitate tutto l’anno in alcune opere segno della Caritas diocesana. L’arcivescovo sarà loro commensale a “Villa Sacro Cuore”, la struttura alberghiera diocesana, dove la festa inizierà verso le 13.