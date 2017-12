Diocesi: mons. Bresciani (San Benedetto del Tronto) ai sindaci, lavorare “nell’unità” per “il bene delle persone”

“La salvezza sta nell’unità e non nella divisione. Lavorare in questa direzione è la sfida che abbiamo davanti tutti, voi nel vostro campo, noi nel nostro, cercando di collaborare nel rispetto di diversi ruoli. Il bene delle persone che abbiamo di fronte è quello che interessa tutti”. Lo ha detto il vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, mons. Carlo Bresciani, ai sindaci e agli amministratori di vari comuni nel corso di un incontro organizzato nella sede della Caritas di San Benedetto per uno scambio di auguri in vista delle festività Natalizie. Un’occasione per confrontarsi sulla situazione delle varie realtà territoriali e per un’analisi sulle emergenze da affrontare. “Il Natale – ha affermato mons. Bresciani – ci da l’occasione di riflettere sulla situazione che stiamo vivendo nel nostro mondo con la sua complessità ed è un messaggio di speranza. Gesù viene a dire che si può fare qualcosa anche dentro tutte le complessità, le difficoltà, le problematiche”. Da qui, l’invito per ciascuno a “portare quel poco che può”. “Se lo porta con generosità, cercando di lavorare insieme e quindi di unirci, questo atteggiamento crea quella situazione in cui possiamo migliorare, noi stessi, il mondo e la Chiesa” . “La linea di ‘ognuno per conto suo’ non ci porta a costruire nulla – ha concluso – né dal punto di vista sociale né dal punto di vista ecclesiale. È una sfida che va raccolta anche alla luce del Natale”.