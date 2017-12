Diocesi: Grosseto, giovedì premiazione del concorso scolastico “I segni del Natale” alla presenza del vescovo Cetoloni

Ben 1178 elaborati artistici realizzati da alunni delle scuole – dall’infanzia alle medie – di tutta la provincia di Grosseto. Il concorso “I segni del Natale”, bandito dalla Fondazione Chelli è giunto alla sua tredicesima edizione e ogni anno che passa mostra sempre rinnovata vitalità. La traccia sulla quale i bambini e i ragazzi erano chiamati a cimentarsi era: “Natale, luce di speranza”, che gli studenti hanno potuto rappresentare con le più differenti tecniche di esecuzione (olio, tempera, acquerello, gesso, cera….), cimentandosi da soli oppure in gruppo con altri compagni di classe, fino a un massimo di quattro. Il 7 dicembre è stato il termine ultimo entro cui consegnare, da parte delle scuole, gli elaborati artistici. Una giuria presieduta dal bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti ha valutato gli elaborati pervenuti e giovedi 21 dicembre, alle 17, nella sala san Paolo del Seminario vescovile (via Ferrucci 11), a Grosseto, avrà luogo la cerimonia delle premiazioni, alla presenza del vescovo Rodolfo Cetoloni. Al migliore elaborato di ciascuna sezione, la giuria assegnerà un premio adatto alla fascia di età. Verranno inoltre esposti e premiati anche tutti gli elaboratori che la giuria segnalerà come meritevoli. L’esposizione sarà aperta dal 21 dicembre al 13 gennaio 2018, nei locali della Fondazione Chelli in via Ferrucci, 11 Grosseto. Al termine della cerimonia, open day della scuola media Madonna delle Grazie, fino alle 20.