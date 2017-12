Diocesi: Assisi, domani il vescovo di Gubbio celebra la Messa al santuario della Spogliazione. Di sera il concerto di Natale

Sarà il nuovo vescovo di Gubbio, mons. Luciano Paolucci Bedini, a celebrare domani la Messa pomeridiana delle 18,15 nel santuario della Spogliazione, nel tradizionale appuntamento del 20 di ogni mese. Il presule era voluto partire proprio da Assisi, sui passi di San Francesco, nel suo pellegrinaggio prima dell’ingresso ufficiale in diocesi. L’appuntamento del 20 dicembre prevede anche altri momenti, a partire dalla mattinata con le lodi mattutine, alle 8,15, il rito della spogliazione, alle 10, e la preghiera dell’Angelus, alle 12, presieduta dal vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, che rivolgerà gli auguri per il Natale ai presenti. Nel pomeriggio, a partire dalle 16 l’adorazione eucaristica, le confessioni, il Rosario meditato e, alle 18,15, la Messa presieduta da mons. Bedini e concelebrata da padre Enzo Maria Iannaccone, parroco emerito di Santa Maria Maggiore. In serata, alle 20,30, sarà il momento del concerto di Natale con le canzoni sulla spogliazione, che sarà presentato da fra Alessandro Brustenghi, frate minore e tenore. Si esibiranno suor Alessandra Ragogna, fra Luigi Librera, suor Lúcia Silva, Marco Mammoli e il gruppo Moab. Sia il concerto serale sia l’Angelus e la Messa, presieduta da mons. Bedini, saranno trasmessi in diretta streaming sulle pagine Facebook e You Tube della diocesi.