Diocesi: Albano, i giovani incontrano il vescovo Semeraro per prepararsi al Sinodo

Inizierà giovedì 21 dicembre, alle 20.45, nella parrocchia del Sacro Cuore di Ciampino, “Let’s move. Giovani in cammino con il vescovo”, una serie di incontri di riflessione sulla Parola, a cura del Servizio di pastorale giovanile della diocesi di Albano. Ne dà notizia il settimanale diocesano “Lazio Sette”. L’iniziativa è realizzata per preparare i ragazzi della diocesi laziale al Sinodo dell’ottobre 2018 sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Sono tre gli appuntamenti in programma, durante i quali i ragazzi, dai 16 ai 29 anni, si confronteranno con mons. Marcello Semeraro. Il 4 agosto, nel santuario Madonna delle Grazie e Santa Maria Goretti, in Nettuno, il vescovo conferirà il mandato ai partecipanti al pellegrinaggio che si svolgerà, dall’8 al 12 agosto, fino a Roma. Lì incontreranno Papa Francesco. E pregheranno con lui in vista del Sinodo.