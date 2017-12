Cultura: Milano, al Teatro Parenti lo spettacolo “Lottatori”. Solidarietà, denuncia civile, impegno sociale

“Lottatori – Sguardi sollevano vento”: è il titolo dello spettacolo teatrale che debutterà domani, 20 dicembre (ore 21), al Teatro Franco Parenti di Milano. Si tratta di un progetto di “arte sociale” ideato e diretto da Sebastiano Filocamo per la Stravaganza Onlus, associazione di volontariato che si occupa di “sviluppare e diffondere i valori della solidarietà e dell’integrazione sociale, promuovendo attività legate all’ambito teatrale e aperte al disagio socio-culturale, psichico e psico-fisico”. Lo spettacolo quest’anno verrà dedicato a Pierluigi Cappello, morto recentemente, che ha ispirato gran parte di questo lavoro tramite le sue poesie. Lo spettacolo nasce dopo tre anni di lavoro e diventa un “progetto di denuncia civile e sociale, dove fatti di cronaca – spiegano i promotori – vengono presi come riferimento per entrare nel profondo intimo dell’essere umano e restituire gli aspetti più universali di questi accadimenti nel particolare momento storico che stiamo attraversando, traslandoli attraverso uno sguardo poetico (e non mediatico), per sottolineare che denuncia privata e sociale non sono scindibili”. La scelta degli argomenti “è scaturita da un lungo laboratorio che ha permesso la scelta di alcuni temi più sentiti quali: il femminicidio, l’omofobia, la paura del poi, l’immigrazione, i pari diritti per tutti, gli abusi di potere, la corruzione sociale e umana”. A queste denunce “sono affiancati altri temi più personali quali: la critica alla nostra società consumistica, la memoria e l’assenza”. Per ulteriori informazioni: www.lastravaganza.it.