Coldiretti: domani a Roma l’assemblea nazionale con i ministri Martina, Orlando e Galletti

La manovra in approvazione, bilanci e prospettive del Made in Italy alimentare e le rivoluzionarie novità in arrivo nel 2018 sulle tavole degli italiani, ma anche l’indagine sul Natale e sul nuovo anno sono al centro dell’Assemblea nazionale della Coldiretti convocata dal presidente Roberto Moncalvo, alla vigilia dell’inizio dell’anno internazionale del cibo italiano nel mondo. L’appuntamento è fissato per le 9,30 di domani 20 dicembre al Centro Congressi Rospigliosi in Via XXIV Maggio 43 a Roma, con la presenza tra gli altri del ministro per le Politiche agricole Maurizio Martina, del ministro della Giustizia Andrea Orlando e del ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti. Sarà inaugurata la prima esposizione su “L’anno che verrà nel piatto” con le novita’ del 2018 e presentata l’esclusiva indagine Coldiretti/Ixe’.