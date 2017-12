Avvenire: la prima pagina di domani 20 dicembre. Mattarella alle forze politiche, Papa sui luoghi di Padre Pio, Como e divieto di portare cibo ai clochard

“Avvenire” dedica la sua apertura di prima pagina al discorso rivolto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle forze politiche. Il capo dello Stato ha invitato a pensare all’Italia mentre si avvicinano le prossime elezioni e a fare promesse realistiche per non incentivare ulteriormente l’astensionismo. Sempre sul fronte politico, l’audizione del governatore di Bankitalia Visco davanti alla Commissione banche scatena nuove polemiche fra M5S e il Pd. Le due fotocronache sono dedicate a due importanti annunci ecclesiali: il primo è la prossima visita , in marzo, del Papa sui luoghi di Padre Pio; il secondo è il riconoscimento delle virtù eroiche del cardinale polacco Stefan Wyszynski, già primate del Paese e “maestro” di papa Wojtyla. Il titolo al taglio va alla guerra in Yemen, con il tentativo degli Houti di bombardare il palazzo reale di Riad, in Arabia Saudita. L’editoriale, sul caso di Como, dove il sindaco ha vietato di portare cibo ai clochard nel periodo di Natale, è a firma del sacerdote Maurizio Patriciello, che scrive: “La monetina che lasciamo cadere nelle loro mani sporche, il pasto offerto o anche solo il bicchiere di latte caldo, la coperta per la notte che procuriamo fanno più bene a noi che a loro. Crediamolo. Questi fratelli, rimasti indietro nella pazza corsa della vita, ci aiutano a rimanere umili, grati, riconoscenti. A Dio, innanzitutto. Poi a chi ci vuole bene. Ma anche ai concittadini che ci hanno eletti e che dobbiamo guidare, se abbiamo una qualche responsabilità pubblica in una qualche parte del Paese. Per esempio se siamo il sindaco di una città in riva a un lago bellissimo come quello di Como…”. Infine, richiami per i commenti di Francesco Gesualdi sulla giornata della solidarietà e di Vittorio E. Parsi sulla nuova strategia di sicurezza nazionale di Donald Trump.