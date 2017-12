Ucsi: Siracusa, in serata si ricorda mons. Inserra a sei anni dalla morte

L’Ucsi di Siracusa ricorda mons. Alfio Inserra, suo consulente ecclesiastico, nel sesto anniversario della morte. Fu anche fondatore e direttore responsabile del settimanale diocesano “Cammino”, oltre che direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Siracusa. Oggi, alle 19, nella chiesa del Carmine, in Ortigia, presiederà una celebrazione eucaristica in sua memoria don Giuseppe Lombardo, attuale consulente ecclesiastico dell’Ucsi. Sulla tomba di mons. Inserra, invece, sarà deposto un cuscino di fiori dal presidente provinciale Salvatore Di Salvo.