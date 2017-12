Televisione: Rai Vaticano, il 24 dicembre in onda “Viaggio nella Chiesa di Francesco” dopo la messa del Papa nella notte di Natale

Un viaggio che è già storia, guardando alle prossime tappe, Cile e Perù. È il viaggio di Papa Francesco in Myanmar e Bangladesh, con il “perdono” per le persecuzioni della minoranza musulmana Rohingya. È la copertina di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il programma di Massimo Milone, realizzato da Rai Vaticano, in onda la Notte di Natale, su Rai Uno, dopo la messa presieduta da Papa Francesco.

Nella puntata anche il racconto dei messaggi televisivi, protagonista Papa Francesco, realizzati, per la Rete, dal Movimento mondiale di preghiera. In un minuto, con il videomessaggio, il magistero del Papa, registra decine e decine di milioni di visitatori. E ancora, dai Musei Vaticani, l’arte che diventa spiritualità. La direttrice Barbara Jatta racconta il mistero della rivelazione attraverso l’immagine della Madonna di Foligno, di Raffaello Sanzio, tra i grandi capolavori dei Musei, conosciuti in tutto il mondo.

Da Parigi, città laica, scossa dal terrorismo, il significato, oggi della Missione cattolica italiana, mentre a Betlemme, “dove tutto ha avuto inizio”, il significato della Natività, in una Terra Santa, più che mai lacerata, oggi, dai conflitti geopolitici.

Infine, con Rai Vaticano, il Natale è donna. Le tre attrici della fiction di successo di Rai Uno, “Il Paradiso delle Signore”, raccontano il loro Natale e la possibilità di una testimonianza cristiana anche nella professione artistica. “Viaggio nella Chiesa di Francesco” andrà anche in onda in replica su Rai Storia il 28 dicembre alle 11.30 e per l’estero sui canali di Rai Italia.