Sanità: Oliveti (Enpam), Ssn “fiore all’occhiello ma sotto pressione. Servono cambiamenti rapidi ed efficaci”

“Il rapporto è un indicatore dell’attenzione alla questione salute attraverso una disamina del nostro sistema sanitario tramite il nostro Ssn, fiore all’occhiello ma costantemente sotto pressione perché il suo finanziamento è una problematica lacerante e la sua efficacia in qualche parte del Paese è messa in discussione”. Lo ha detto Alberto Oliveti, presidente dell’Enpam, presentando questa mattina a Roma presso l’Auditorium del ministero della Salute il primo Rapporto sul sistema sanitario italiano. La ricerca, intitolata “Il termometro della salute”, è realizzata dalla Fondazione Enpam e da Eurispes sotto l’egida dell’Osservatorio su salute, previdenza e legalità istituito dai due enti lo scorso gennaio. “Dobbiamo stabilire criteri – avverte Oliveti – perché ogni cittadino sia uguale di fronte al diritto alla salute. Uno dei dati più importanti di cui dovremo parlare nei prossimi anni sarà il rapporto del Ssn con gli aspetti assicurativi” ma più in generale “servono adattamenti rapidi ed efficaci per rispondere al cambiamento. Anzitutto di fronte agli interventi dell’intelligenza artificiale nella professione medica”.