Portogallo: Lisbona, festa di Natale per persone senza fissa dimora. Presenti patriarca e presidente della Repubblica

Si è svolta domenica 17 dicembre, a Lisbona, la tradizionale festa di Natale, organizzata dalla Comunità “Vita e pace” a sostegno delle persone senza fissa dimora, che quest’anno ha visto la partecipazione anche del cardinale-patriarca, mons. Manuel Clemente, e del presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa. Nel comunicato di presentazione dell’iniziativa, l’organizzazione cattolica ha rivendicato “la crescita costante dell’importanza della festa, che è ora divenuta un vero e proprio appuntamento distintivo della città di Lisbona”. Nel corso degli anni non è mai venuto meno il sostegno di diversi benefattori di “un avvenimento che è esclusivamente riservato all’incontro con i nostri invitati speciali, per mostrare loro che il cambiamento di vita è possibile e che esistono persone che sono disponibili ad accompagnare i loro primi passi in tale direzione”.