Natale: personaggi del mondo dello spettacolo a pranzo oggi con 2.500 detenuti e familiari

Un pranzo natalizio preparato da chef “stellati” per circa 2.500 persone, tra detenuti e familiari. A organizzarlo per oggi, lunedì 18 dicembre, nelle carceri di nove città italiane sono Prison Fellowship Italia Onlus, Rinnovamento nello Spirito Santo e Fondazione Alleanza del RnS. L’iniziativa “L’ALTrA cucina… per un pranzo d’amore” coinvolgerà anche testimonial del mondo dello spettacolo, della musica, del teatro, della televisione che si esibiranno per rallegrare i commensali. La prima edizione, nel 2014, è stata organizzata nella sezione femminile del carcere di Rebibbia. Quest’anno l’evento si svolgerà negli istituti penitenziari di: Torino (Lorusso e Cutugno), Ivrea, Verona, Milano (Opera), Roma (Rebibbia femminile), Casal del Marmo, Modena, Salerno e Palermo (Pagliarelli). I tavoli saranno apparecchiati dai volontari come in un pranzo gourmet.