Ius soli: il 20 dicembre a Montecitorio “Fiaccolata per la cittadinanza” contro “cinismo e irresponsabilità”

Il movimento #Italianisenzacittadinanza, le organizzazioni della Campagna L’Italia sono anch’io, la Rete degli studenti medi e l’Udu organizzano per il 20 dicembre a piazza Montecitorio la “Fiaccolata per la Cittadinanza”, dalle ore 17. Tra le prime adesioni: Insegnanti per la cittadinanza, Amnesty international, Casa Africa, A Buon Diritto. Oggi, 18 dicembre, ricorre la Giornata internazionale dei diritti degli immigrati e delle loro famiglie, “ma in Italia la riforma della cittadinanza che doveva tutelarne i figli, è stata vergognosamente abbandonata dalle forze politiche della maggioranza che siedono in Senato”, affermano i promotori della fiaccolata. Le organizzazioni della società civile e studentesche si dicono “consapevoli della gravità di questa decisione irresponsabile che di fatto lascia un milione di italiani non riconosciuti, di cui 800mila alunni e alunne, nel pantano della discriminazione”. Perciò si mobilitano ancora una volta insieme: “Sarà l’iniziativa di uomini e donne che si sentono responsabili del futuro di tutti i bambini e le bambine che crescono in Italia, la speranza della nostra società, e che non possono non condannare con forza il cinismo e l’irresponsabilità di chi, in Senato e nel Governo, antepone le convenienze elettorali ai diritti di chi è italiano di fatto ma non per legge”, precisano. I promotori, insieme alle organizzazioni che aderiranno, hanno anche deciso di sedere nella Tribuna dell’Aula del Senato durante le ultime sedute prima dello scioglimento delle Camere, per ricordare con la loro presenza ai senatori il dovere (e la promessa non mantenuta) di approvare la legge di riforma della cittadinanza. “Per noi quella legge continua a rappresentare un provvedimento irrinunciabile, anche come anticorpo fondamentale e tutela contro la deriva razzista e i discorsi d’odio sempre più diffusi”, concludono.