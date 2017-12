Giornata migranti: Commissione Ue, “Europa vuole rimanere il continente di solidarietà, tolleranza e apertura”

(Bruxelles) In occasione della Giornata internazionale dei migranti “ricordiamo che l’Europa, è costruita sulla migrazione” di “milioni di persone fuggite da persecuzioni, guerre o dittature”. E il fatto che l’Ue consenta ai propri cittadini “di viaggiare liberamente, studiare e lavorare in altri Paesi, rende l’Europa uno dei posti più ricchi del mondo in termini di cultura, economia, opportunità e libertà”. È l’incipit del messaggio che cinque commissari dell’Ue, insieme al primo vice presidente Frans Timmermans e all’Alto rappresentante Federica Mogherini hanno diffuso oggi. “Proteggere e sostenere i diritti e le libertà fondamentali di tutti i migranti, indipendentemente dal loro status, è sempre stato e sarà sempre la nostra priorità”, si afferma nel testo che ribadisce l’impegno “dentro e fuori l’Ue” a lavorare innanzitutto per “salvare vite, fornire protezione, offrire percorsi legali e sicuri per la migrazione e affrontare le cause profonde che costringono le persone a lasciare le loro case”, ma anche per “combattere le reti criminali”. I commissari Ue parlano di “responsabilità condivisa nei confronti delle persone in movimento” e della necessità di un’azione “su scala globale”, con “impegno e la coerente attuazione degli accordi internazionali da parte di tutti”. L’Europa vuole “rimanere il continente della solidarietà, tolleranza e apertura”. Per chi è accolto “desideriamo ciò che vogliamo per gli europei: crescere e contribuire a un futuro migliore per il nostro continente”.