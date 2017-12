Ecumenismo: Hilarion (Patriarcato Mosca), “le reliquie di San Nicola in Russia un evento senza precedenti”

“Possiamo dire con certezza che la venuta delle reliquie di san Nicola in Russia è stato il primo avvenimento della storia dei rapporti tra il Patriarcato di Mosca e la Chiesa cattolica a essere largamente conosciuto, in cui sono stati coinvolti i più diversi settori della nostra società”. Così il metropolita di Volokolamsk Hilarion Alfeev, presidente del Dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, nella sua relazione in occasione del conferimento della laurea ad honorem in Sacra Teologia da parte della Facoltà teologica pugliese di Bari. “Il fatto che la prima laurea honoris causa di questa stimata scuola teologica – continua – venga attribuita a un vescovo della Chiesa ortodossa russa mi sembra un fatto di alto significato simbolico. Tutti conoscono i profondi vincoli che legano Bari alla Chiesa russa. E quest’anno nella storia delle relazioni tra la Russia e Bari, e tra la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica, la traslazione di un frammento delle reliquie di San Nicola in Russia è stato un evento senza precedenti”. Cosa ribadita dal patriarca Kirill nell’omelia durante la divina liturgia, celebrata a San Pietroburgo, alla presenza della delegazione cattolica guidata dal cardinal Koch: “Il patriarca Kirill ha ricordato che la venuta delle reliquie di san Nicola – dice ancora il metropolita Hilarion – ha favorito il riavvicinamento tra le nostre Chiese più di tutta la diplomazia ecclesiastica, perché a questo avvenimento ha partecipato la Chiesa tutta intera, un evento che è stato possibile grazie agli accordi raggiunti nell’incontro a L’Avana”.