Ecumenismo: Hilarion (Patriarcato Mosca), “il nostro impegno comune a sostegno dei cristiani perseguitati”

“Il dialogo e la cooperazione tra le nostre Chiese possono essere metaforicamente paragonati al difficile, ma benedetto cammino verso l’unità che dobbiamo percorrere insieme”. Conclude con un appello all’unità tra tutti i cristiani il metropolita di Volokolamsk Hilarion Alfeev, in occasione del ricevimento della laurea ad honorem da parte della Facoltà teologica pugliese di Bari. “Nell’agosto scorso – aggiunge – con il segretario di Stato della Santa Sede, il card. Pietro Parolin, in visita ufficiale in Russia, abbiamo sottolineato l’importanza di sviluppare la cooperazione tra le due Chiese nell’assistenza umanitaria alla popolazione sofferente della Siria. Il nostro lavoro comune per proteggere i cristiani perseguitati ha permesso di raggiungere un livello senza precedenti di attenzione al problema della persecuzione. Tuttavia, la minaccia dell’estremismo e del terrorismo è ancora molto alta, i cristiani continuano a lasciare le loro terre, i terroristi compiono ancora attacchi. Ritengo che occorra che continuiamo ad alzare la voce in difesa dei cristiani, a sviluppare progetti comuni e testimoniare il martirio dei nostri fratelli perseguitati. Di particolare importanza per le nostre relazioni bilaterali è il conflitto in Ucraina. Siamo grati alla Santa Sede per la sua posizione di grande equilibrio a riguardo. Sfortunatamente, lo scontro pubblico in Ucraina non è terminato e la Chiesa ortodossa ucraina, non volendo sostenere nessuna delle parti in conflitto, è come presa in ostaggio dallo scontro nel Paese”. Durante l’incontro tra il Papa e il Patriarca “sono stati pianificati numerosi progetti che serviranno a un riavvicinamento tra i credenti delle Chiese ortodossa e cattolica e alla loro crescita spirituale personale”. E ha concluso: “La benedizione di San Nicola il Taumaturgo e la sua intercessione davanti al trono dell’Altissimo ci sostengano in questo cammino”.