Diocesi: Spoleto-Norcia, restaurate due tele della chiesa dell’Immacolata Concezione di Montefiorello di Vallo di Nera

Giornata di festa ieri 17 dicembre per la piccola comunità (una ventina gli abitanti stabili) di Montefiorello di Vallo di Nera. Alle 18 la popolazione ha accolto l’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo venuto per il restauro di due opere d’arte conservate nella chiesa dell’Immacolata Concezione: un ritratto di Santa Apollonia e l’Adorazione dei Magi. Il presule ha presieduto la Messa insieme al parroco di Vallo di Nera, don Roberto Crisogianni, presente anche il sindaco di Vallo di Nera, Agnese Benedetti. Le due opere sono state riportate al loro antico splendore dalla restauratrice nursina Emanuela D’Abbraccio; il lavoro è stato voluto dal parroco e dal sindaco ed è stato finanziato dall’Università Agraria di Meggiano-Piedipaterno presieduta da Igino Dominici che ha come finalità la gestione del patrimonio storico-artistico del vecchio Comune di Meggiano-Piedipaterno, comunità che oggi fanno riferimento, sia civilmente che ecclesiasticamente, a Vallo di Nera. Il quadro che ritrae Santa Apollonia, patrona dei dentisti, è della seconda metà del ‘700 ed è a tempera su carta. L’altra opera restaurata, l’Adorazione dei Magi, è della seconda metà del ’600 ed è a olio su tela con cornice coeva. Nell’omelia l’arcivescovo ha esortato i presenti ad una buona preparazione al Natale, indicando tre atteggiamenti da tenere: “Alimentare il dialogo con Dio andando a Messa, prestare attenzione alle ispirazioni della coscienza e tenere ciò che è buono e togliere ciò che è male. Per fare ciò è opportuno cogliere il vero senso del Natale che è riconoscere Dio che ci viene incontro e prende su di sé la nostra natura umana”.