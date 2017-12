Diocesi: Caritas Benevento, mercoledì inaugurazione del “Charity Shop”, nato dalla collaborazione con Croce Rossa e Consorzio “Sale della Terra”

Mercoledì 20 dicembre alle ore 19, in via Giovanni De Vita a Benevento (nei pressi dell’obelisco neoegizio al Corso Garibaldi) sarà inaugurato il “Charity Shop”, nato da una rete tra Caritas Benevento, Croce Rossa italiana-Comitato di Benevento e Consorzio “Sale della Terra” onlus. Un negozio nuovo, con più funzioni al suo interno: lo scambio di vestiti per incentivare il riuso e le nuove forme di sharing economy; il dono di abiti nuovi a famiglie in condizioni di povertà censite dai Centri di ascolto di Caritas Benevento e della Croce Rossa Italiana-Comitato di Benevento. Un luogo dove sarà possibile scambiarsi libri attraverso il BookCrossing. Il “Charity Shop” sarà anche un negozio tradizionale, punto vendita dei prodotti agricoli, dei manufatti artigianali e dei pacchetti turistici del Consorzio “Sale della Terra” onlus, a sostegno delle imprese sociali e agricole che inseriscono nel mondo del lavoro persone svantaggiate accolte in percorsi personalizzati di uscita dal disagio.

“Un micro modello di rete solidale tra organismi, cattolici e laici, impegnati nel mondo della solidarietà; uomini e donne che generosamente fanno del ‘dono’ non un semplice atto di elemosina, ma un gesto rivoluzionario che vuole mostrare, a chi gestisce la cosa pubblica e l’economia, che un altro mondo è possibile solo se al centro dell’azione politico-economica viene messa la dignità della persona e non il profitto. Ringrazio fin da ora – dice don Nicola De Blasio, direttore della Caritas diocesana di Benevento – chi frequenterà il ‘Charity Shop’ come donatore o come fruitore perché insieme possiamo costruire una comunità solida e solidale che fa del potere un verbo e non un sostantivo, della relazione il nuovo linguaggio comunicativo che abbatte i muri e lancia i ponti tra persone che mai si incontrerebbero se non avessimo creato questo luogo/spazio di amore”. “Il ‘Charity Shop’ è il luogo del dono – dice il presidente della Croce Rossa-Comitato di Benevento, Stefano Tangredi – e l’obiettivo è di promuovere la cultura della donazione verso le persone bisognose, incentivare il riutilizzo dei beni, favorire la circolazione di prodotti solidali”.