Diocesi: Agrigento, sabato 23 dicembre nel palazzo vescovile scambio di auguri per il Natale con il card. Montenegro

L’arcivescovo di Agrigento, il card. Francesco Montenegro, sabato 23 dicembre, aprirà le porte del palazzo vescovile e del museo diocesano per accogliere fedeli e visitatori. Ad annunciarlo è la stessa diocesi agrigentina. Dalle 19 alle 22, il palazzo, il museo e la sacrestia monumentale inoltre saranno aperti per dare la possibilità di visitare e conoscere luoghi ecclesiali significativi della Chiesa di Agrigento. “In quell’occasione – si legge in una nota – quanti vorranno potranno porgere i loro auguri di un buon Natale all’arcivescovo”.