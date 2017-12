Austria: Kurz cancelliere, giuramento del nuovo governo. Tusk (Ue), “confido in un ruolo pro-europeo”

(Bruxelles) A nome del Consiglio europeo, vorrei congratularmi vivamente con lei per la sua nomina a cancelliere federale dell’Austria”. Lo afferma Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, in una lettera indirizzata a Sebastian Kurz, neo cancelliere austriaco, che oggi ha giurato a Vienna con il nuovo esecutivo, formato da conservatori e ultradestra. “Confido che il governo austriaco continuerà a svolgere un ruolo costruttivo e pro-europeo nell’Unione europea”, afferma Tusk. “Ciò è particolarmente importante in un momento in cui il Consiglio europeo si sta impegnando più direttamente su questioni politicamente sensibili nel contesto dell’agenda dei leader”. “Non vedo l’ora di incontrarla presto e di collaborare strettamente durante la Presidenza austriaca dell’Unione europea nella seconda metà del 2018”. Kurz sarà domani a Bruxelles per incontrare Tusk e il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker.