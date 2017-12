Terremoto a Ischia: mons. Lagnese (vescovo), “grati al Santo Padre per la sua vicinanza”

Casamicciola, convento dei Padri Passionisti, dove è stata celebrata la Santa Messa

(da Ischia) “Abbiamo la gioia di avere in mezzo a noi, stasera, mons. Konrad Krajewski, l’elemosiniere del Santo Padre, accompagnato da mons. Piero Marini. Mons. Krajewski è qui per portarci l’abbraccio del Papa”. Lo ha ricordato stasera mons. Pietro Lagnese, vescovo di Ischia, nel suo saluto a mons. Krajewski, all’inizio della celebrazione eucaristica nella chiesa conventuale dei Padri Passionisti a Casamicciola, in occasione della visita dell’elemosiniere del Papa all’Isola Verde, colpita dal terremoto lo scorso agosto. “Nel giorno del suo 81° compleanno il Santo Padre ha voluto che venisse in mezzo a noi il suo elemosiniere per dirci che è con noi, prega con noi, ci è vicino, condivide le sofferenze e i disagi di tanti terremotati, colpiti dal sisma del 21 agosto di quest’anno – ha proseguito mons. Lagnese -. Vogliamo ringraziare mons. Krajewski che è venuto qui e che questa sera e domani visiterà i luoghi del terremoto, ma soprattutto le persone ferite dal sisma. Vogliamo in modo particolare ricambiare quest’atto di delicata e squisita cortesia del Santo Padre con l’impegno della preghiera per il Papa e il suo ministero, per la sua vita e la sua salute”. Il vescovo ha, quindi, sottolineato: “Il Papa, con questo gesto che è accompagnato da un dono concreto che vuole consegnare alla nostra Chiesa perché sia devoluto alle famiglie disagiate attraverso il voucher che la diocesi ha messo in essere per le tante persone che vivono nel disagio, davvero ci porta un abbraccio grande al quale noi vogliamo esprimere tutta la gratitudine della Chiesa di Ischia e di tutti i terremotati”. E, rivolto a mons. Krajewski, ha aggiunto: “Eccellenza, grazie, per essere in mezzo a noi. Pemetta che le facciamo un applauso e applaudendo a lei vogliamo far giungere al Santo Padre l’abbraccio del popolo ischitano. Riferisca al Santo Padre che il vescovo, i presbiteri, il popolo di Dio che è in Ischia pregano per Santo Padre e sono grati al Papa di questo gesto di vicinanza, per questo abbraccio che ci arriva attraverso la sua persona”.