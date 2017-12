Terremoto a Ischia: mons. Krajewski (elemosiniere), “il Papa sta con voi, prega per voi, vi abbraccia forte forte, vi vuole bene”

Casamicciola, convento dei Padri Passionasti nel quale si è celebrata la Messa

(da Ischia) Avvicinandosi il Natale e la festa della Santa Famiglia, “il Santo Padre vuole stare con voi. Ed è qui con voi perché lui sa che stasera io e mons. Piero Marini siamo qui. Ci ha mandato in due, perché Gesù sempre mandava a due, ma in verità siamo in tre perché anche il vostro vescovo è stato mandato dal Papa qui a Ischia”. Lo ha detto stasera mons. Konrad Krajewski, l’elemosiniere del Santo Padre, nel suo saluto al termine della celebrazione eucaristica nella chiesa conventuale dei Padri Passionisti a Casamicciola, in occasione della sua visita all’Isola Verde per far sentire la vicinanza del Papa alla popolazione colpita dal sisma lo scorso agosto. Proprio in questo tempo, nel quale si avvicina il Natale, “il Papa ha pensato a voi – ha aggiunto – perché la Santa Famiglia non trovava l’alloggio, per loro tutta la zona con le abitazioni era rossa, non potevano entrare, solo la mangiatoia e poi la fuga. Il Papa ha pensato alle quasi 800 famiglie di questa zona che non possono entrare nelle proprie case, quasi 2500 persone che sono fuori alla propria abitazione. Il Papa sta con voi, prega per voi. Mi ha chiesto di abbracciare ogni famiglia, ogni persona, vi vuole bene”. Per questo, ha spiegato l’elemosiniere, “ci ha mandato a pregare con il vostro vescovo e con voi stasera. Lui è un uomo di poche parole, le sue omelie durano solo sette minuti, ma è un uomo di tanti fatti. Quando qualcuno soffre, lui come Gesù gli sta accanto, quindi sta accanto a voi. Alla fine della celebrazione potete ricevere una piccola immaginetta per Natale che il Santo Padre mi ha consegnato per portarvela e chiede di pregare per lui, che prega per voi. Facciamo queste preghiere reciproche. Lui ha bisogno delle vostre preghiere, come noi tutti abbiamo bisogno della sua benedizione. Un abbraccio veramente forte forte da parte di Papa Francesco”.