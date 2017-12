Ucsi: Andrea Pala eletto presidente regionale della Sardegna

Andrea Pala è stato eletto presidente regionale dell’Ucsi Sardegna. A nominarlo, l’assemblea dei soci, convocata oggi nella sala stampa del Seminario regionale, a Cagliari. Subentra a Mario Girau. Pala, 37 anni, è giornalista delle testate della diocesi di Cagliari, Radio Kalaritana e del settimanale “Il Portico”. L’assemblea ha inoltre eletto il nuovo direttivo, in carica insieme al presidente fino a dicembre 2021. È composto da Andrea Porcu, Maurizio Orrù, Alessandra Carbognin, Gigi Pittau, Erika Pirina. Il nuovo vicepresidente è Giampaolo Atzei, delegato regionale Fisc e direttore del periodico Sulcis Iglesiente, mentre il neosegretario è Alessandro Porcheddu, giornalista pubblicista e corrispondente regionale per il sito nazionale dell’Ucsi. L’incarico di tesoriera è invece affidato a Maria Luisa Secchi, giornalista di Radio Kalaritana. “Presiedere l’Ucsi Sardegna – ha affermato Pala – è un grande onore e una grande responsabilità. L’associazione rappresenta un punto di riferimento importante nel panorama giornalistico regionale. Il mio obiettivo sarà quello di garantire l’unità dell’Ucsi Sardegna e il perseguimento delle finalità associative che portano, nella nostra professione e nelle nostre redazioni, la sensibilità tipica dell’essere cattolici impegnati nella stampa”. Presente all’assemblea dei soci per la prima volta anche mons. Giulio Madeddu, recentemente nominato dalla Conferenza episcopale sarda nuovo consulente ecclesiastico dell’Ucsi regionale.