Occupazione ex Cinema Cavour: diocesi di Modena, “pronta a partecipare ad un tavolo di confronto”

“La diocesi promuove, con i propri mezzi, la sensibilizzazione della città sull’uso degli spazi sfitti e inutilizzati e continuerà ad andare incontro alle necessità emergenti, secondo le proprie risorse; svolgendo in tal modo anche un compito di sostegno, supplenza e cordiale collaborazione nei confronti della società civile e della pubblica amministrazione”. Lo scrive in un comunicato la diocesi di Modena intervenendo nuovamente sull’occupazione dell’ex Cinema Cavour da parte del collettivo Guernica, dopo la “nota” pubblicata una settimana fa sul settimanale diocesano “Nostro Tempo”. “La struttura, chiusa da una quindicina di anni, come già ricordato, è stata destinata dalla diocesi, grazie alla Fondazione Auxilium, a diventare una seconda sede per la mensa Ghirlandina, a servizio della città e dei poveri; a tale scopo è già stato avviato da tempo l’iter che permetterà di dare questa nuova destinazione sociale a uno spazio attualmente non a norma”. Un impegno che continuerà parallelamente coinvolgendo “nella riflessione e nell’operatività tutti quei soggetti sociali che possono offrire un contributo di idee e collaborazioni pratiche”. “In questo spirito – conclude la nota – la diocesi è pronta a partecipare ad un tavolo di confronto su tali temi, con i soggetti istituzionali e associativi interessati, utile per il raggiungimento di obiettivi comuni, sulla base della disponibilità del collettivo a riconsegnare alla proprietà le chiavi del Cinema Cavour”.