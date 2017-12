Natale: Coldiretti, 1 italiano su 3 regala cibi e bevande

Quasi un italiano su tre (30%) ha scelto di regalare per le festività di fine anno prodotti alimentari tipici e tra questi ben il 60% anche in forma di tradizionali cesti natalizi. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ “Il Natale nel piatto” presentata oggi nel mercato di Campagna Amica a Roma.

“Solo il 18% degli italiani non farà regali per Natale mentre – sottolinea la Coldiretti in una nota – sono in molti ad avere atteso per lo shopping il weekend dopo l’arrivo della tredicesima, che ben il 39% destina proprio alle spese di Natale mentre il 34% al pagamento di tasse, mutui, rate e bollette, il 19% al risparmio ed il resto ad altro”.

“Si conferma anche quest’anno – prosegue la Coldiretti – una spinta verso regali utili e all’interno della famiglia, tra i parenti e gli amici a partire dall’enogastronomia”. Da segnalare “la preferenza accordata all’acquisto di prodotti Made in Italy per aiutare l’economia nazionale o garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa”.

D’altronde, conclude Coldiretti, “l’Italia è leader mondiale nell’enogastronomia con 5047 prodotti alimentari tradizionali censiti dalle regioni ottenuti secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni, 292 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 523 vini Doc/Docg/Igt”.