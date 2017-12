Media vaticani: ecco il nuovo portale vaticannews.va. Mons. Viganò (SpC), “si tratta solo della punta dell’iceberg”

Il nuovo portale vaticannews.va è “solo la punta dell’iceberg”. Lo sottolinea al Sir mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione, illustrandoci il progetto. Il suo invito è di concentrarsi soprattutto su ciò che c’è sotto, a cominciare dal profondo ripensamento del modo di produrre e dalla centralità antropologica e non tecnologica. “Nei due anni scorsi – spiega – ci siamo impegnati intensamente sulla formazione del personale. E l’abbiamo fatto con lo scopo di valorizzare le professionalità interne e di definire un gruppo di lavoro unificato, multilingue e multicanale per declinare contenuti in diversi formati da destinare a varie piattaforme di trasmissione. Il nostro sistema – precisa Viganò – è perfettamente in linea con l’ambiente digitale contemporaneo: non punta su un singolo media, ma è agnostico e, cioè, indipendente dal mezzo e dalla tecnologia”. Il web, conclude, “è soltanto una delle soluzioni a disposizione”.