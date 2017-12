Diocesi: mons. Quaresima (vicario Perugia), “la generosità della gente ha permesso l’accoglienza di una famiglia in difficoltà”

“Nonostante la crisi, la generosità della gente, in particolare di quanti collaborano con la Caritas interparrocchiale, ha permesso un grande gesto di generosità, ovvero l’accoglienza di una famiglia in grave difficoltà in una casa di proprietà delle nostre parrocchie”. A raccontarlo ai microfoni di Umbria Radio è monsignor Fabio Quaresima, vicario episcopale della II Zona pastorale dell’archidiocesi, nella Comunità interparrocchiale di Olmo-Chiugiana-Fontana dell’archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, con la nuova chiesa aperta al culto nel 2009 intitolata a Santa Maria della Speranza, conta quasi 10mila abitanti in cui territorio abbraccia due comuni (Perugia e Corciano), con una storia industriale molto significativa.

L’intervista a mons. Quaresima, raccolta per Umbria Radio dalla giornalista Mariangela Musolino, caratterizzerà le puntate della trasmissione “Gocce di Carità” in onda nella settimana che precede il Natale, dal 18 al 22 dicembre (ore 8 e ore 20); la “striscia news” che quotidianamente racconta opere e realtà ecclesiali socio-caritative presenti in Umbria, con un’attenzione particolare alle realtà imprenditoriali che creano occupazione, “luoghi di speranza” per tanti giovani desiderosi di costruirsi un futuro.

“Sono rimasto colpito quando papa Francesco ha chiesto a ogni parrocchia di accogliere una famiglia in difficoltà – racconta don Fabio –. Pur potendo affittare questa casetta, poiché davvero graziosa, abbiamo atteso per poterla impegnare secondo il suggerimento del Papa. Ed è arrivata l’occasione quando la Caritas diocesana cercava alloggio per una famiglia di cinque persone, con tre bimbi di cui uno bisognoso di particolari cure e la mamma incinta del quarto figlio. La signora stava per partorire la creatura che è poi nata in questa casetta: un lieto evento che ci dà molta gioia. Ora con la nostra Caritas cerchiamo di sopperire alle necessità della famiglia e di aiutare il padre a trovare un lavoro”.