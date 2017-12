Diocesi: Padova, lunedì 18 dicembre presentazione del libro di Stefano Dal Santo “Il clero nella diocesi di Padova attraverso le visite pastorali post-tridentine”

Sarà presentata a Padova lunedì 18 dicembre alle ore 17, nell’Aula magna della Facoltà teologica del Triveneto, l’opera “Il clero nella Diocesi di Padova attraverso le visite pastorali post-tridentine (1563-1594)”, di Stefano Dal Santo, presbitero della diocesi di Padova, docente di Storia della chiesa alla Facoltà teologica e segretario dell’Istituto per la storia ecclesiastica padovana. Ne dà notizia una nota dlela diocesi. Il Libro è uno studio in due volumi, per un totale di 1150 pagine, “che affronta per la prima volta con metodo critico la realtà del clero padovano nei tre decenni successivi al Concilio di Trento, quelli in cui s’iniziò l’applicazione dei suoi decreti di riforma”. La ricerca, durata oltre dieci anni – si legge -, “ha restituito un quadro vivissimo, articolato, problematico, di una realtà sociale ed ecclesiale in pieno divenire, colta in una stagione fondamentale della sua storia”.

Alla presentazione porteranno un saluto il vescovo di Padova monsignor Claudio Cipolla, vice gran cancelliere della facoltà, e il preside della facoltà mons. Roberto Tommasi. Intervengono Luigi Mezzadri (Pontificia Università Gregoriana – Roma) e Liliana Billanovich (Università degli Studi di Padova); modera Luciano Bertazzo (Facoltà Teologica del Triveneto).

L’evento è organizzato dalla Facoltà teologica e dall’Istituto per la storia ecclesiastica padovana.