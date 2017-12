Diocesi: Caritas Milano, martedì 19 dicembre conferenza stampa “Il Fondo Diamo Lavoro e i giovani”

Si terrà martedì 19 dicembre alle ore 12.00 presso la sede Caritas Ambrosiana di via San Bernardino, 4 a Milano la conferenza stampa dedicata al Fondo Diamo Lavoro, terza fase del Fondo Famiglia Lavoro – voluto dalla diocesi di Milano e gestito da Caritas Ambrosiana – e al mondo dei giovani.

La Lombardia infatti, si legge in una nota, è la terza regione in Italia per presenza, in valore assoluto, di giovani che non studiano e non lavorano (239mila Neet, dall’acronimo inglese che li identifica Not in Education, Employment or Training, dato Istat 2016) Ma secondo un’elaborazione dell’Osservatorio Giovani Istituito Toniolo il loro incremento rispetto agli anni precedenti alla crisi in questa regione è superiore alla media nazionale. (+6,1% rispetto a +5,5% tra 2007 e 2016).

All’incontro interverranno Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana e monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare gli spot per il Fondo Diamo Lavoro, i cui video sono stati realizzati da giovani creativi attraverso un contest on line lanciato dalla piattaforma Zooppa.

A determinare i vincitori hanno contribuito i pareri espressi dai giovani che hanno partecipato al corso “I mestieri segreti del cinema”.

Il contest e il corso sono state le due azioni previste dal progetto “Pro-Fondo Milano. Le voci delle periferie, le storie oltre la crisi”, realizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo e Caritas Ambrosiana, grazie al bando Siae Sillumina” dedicato ai giovani delle periferie urbane.