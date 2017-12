“A Sua Immagine”: sabato 16 dicembre alla scoperta del presepe di Francesco Artese a Firenze, domenica 17 puntata speciale dedicata al compleanno di papa Francesco

“Il Natale a Firenze” è il tema della puntata di “A Sua Immagine” di sabato 16 dicembre alle ore 15.55 su Rai Uno. Il programma di approfondimento religioso realizzato dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana – firmano la trasmissione Laura Misiti e Gianni Epifani – continua con il viaggio nelle territorio italiano, raccontando tradizioni culturali e religiose. Questo sabato tappa a Firenze presso la basilica di Santo Spirito dove si trova il presepe lucano più famoso al mondo: 880 mq, altezza 6,5m e 110 personaggi. La conduttrice di “A Sua Immagine” Lorena Bianchetti presenterà l’opera insieme all’artista Francesco Artese e a padre Giuseppe Pagano, priore della Basilica.

Alle 16.15 linea a “Le Ragioni della speranza”, il commento al Vangelo della domenica: monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, incontrerà la comunità dell’Arca di Quarto Inferiore (Bologna). La puntata del sabato di “A Sua Immagine” potrà essere rivista in replica su Rai Uno la domenica alle 6.30 del mattino.

E domenica 17 dicembre alle ore 10.30 in diretta su Rai Uno, “A Sua Immagine” dedicherà una puntata speciale al compleanno di papa Francesco, per i suoi 81 anni. In studio con la conduttrice Lorena Bianchetti saranno presenti don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, e Valentina Alazraki, vaticanista dell’emittente messicana Televisa. A rivolgere al Papa messaggi di auguri saranno poi i suoi amici del carcere circondariale Poggioreale di Napoli, così come volti noti della cultura, della televisione e del giornalismo, tra cui Amadeus, Cristina Parodi, Gabriele Cirilli, Marco Liorni, Maria Concetta Mattei, Cesare Bocci.

Alle 10.55 linea alla Santa Messa: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa in diretta dalla chiesa San Giovanni Battista in Roccarainola (NA), con la regia tv di Michele Todaro e il commento di Simona De Santis. Al termine seguirà il consueto collegamento con piazza San Pietro, per l’Angelus delle ore 12.00.