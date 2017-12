Xenofobia e populismo: Tveit (Wcc), “papa Francesco ci ha ricordato tre parole per il movimento ecumenico: lavorare, camminare e pregare insieme”

“Ho incontrato in agosto papa Francesco ed ho avuto con lui una lunga conversazione. Abbiamo parlato del movimento ecumenico e abbiamo discusso su ciò che possiamo fare oggi insieme. Ad un certo punto il Papa mi ha detto: dobbiamo ricordare queste tre parole, ‘working, walking e pray together’ (lavorare, camminare e pregare insieme). Questa è la strada per proseguire nel movimento ecumenico, ci ha detto”. Lo racconta al Sir il pastore Olav Fykse Tveit, segretario generale del Consiglio mondiale delle Chiese (Wcc), a margine dell’incontro di lavoro che si conclude oggi, promosso dal Dicastero vaticano per il servizio dello sviluppo umano integrale e dal Wcc, in collaborazione con il Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani, per preparare la Conferenza mondiale su xenofobia e populismo. che si terrà il prossimo anno nel mese di maggio.

“A questa sua osservazione io ho sorriso perché corrispondeva esattamente alle tre parole che figuravano nel titolo che il Wcc aveva dato al Rapporto sulla sua attività del 2016. Il Papa ci ha così incoraggiato indicandoci una via di impegno e azione in cui anche noi crediamo profondamente e cioè: questo è il tempo di fare insieme tutto ciò che possiamo fare perché le sfide sono grandi e solo insieme le Chiese le possono affrontare”. L’impegno ora è quello di contrastare i fenomeni crescenti di xenofobia e populismo, che stanno dilagando in relazione soprattutto alle migrazioni. Le Chiese – dice il pastore – sono chiamate oggi a “spendersi per costruire ponti tra gli uomini. Questo è il messaggio forte che ci sta dando papa Francesco. Messaggio che il Wcc condivide profondamente. Le Chiese sono chiamate a intraprendere il pellegrinaggio della giustizia e della pace sulla terra, a farlo insieme e per il bene di tutti, non per il beneficio di qualcuno”.