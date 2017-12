Vaccinazioni: Roma, il 21 dicembre un workshop con il ministro Lorenzin e i risultati di uno studio sull’impatto fiscale

All’interno del workshop “Adulti vaccinati”, in programma il prossimo 21 dicembre a Roma presso l’Auditorium del ministero della Salute (Lungotevere Ripa 1, ore 15-12.30), verranno presentato i risultati dello Studio “Impact” – L’impatto fiscale delle vaccinazioni in Italia. All’incontro è previsto un intervento del ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Lo studio – coordinato dall’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – ha avuto come obiettivo quello di progettare un modello di politica economica in grado di catturare tutte le conseguenze economiche dell’investimento in salute effettuato attraverso le vaccinazioni con particolare riferimento agli adulti in età lavorativa.