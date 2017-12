Terremoto: Anci, al via la campagna di crowdfunding per piccoli progetti di ricostruzione

Si svolgerà lunedì 18 dicembre, alle 10.30, nella sala conferenze dell’Anci, a Roma, la conferenza stampa di presentazione della campagna AnciCrowd “La solidarietà non trema” che sosterrà, attraverso una piattaforma di microfinanziamento di Anci in collaborazione con Eppela, la realizzazione di progetti avanzati dai Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia. “Tornare a scuola, andare al cinema, visitare un museo. Oppure andare in piscina o tornare a rivedere le stelle dalla cupola dell’osservatorio astronomico – spiega una nota -. La vita che riprende, dopo il terremoto, è la vita delle piccole cose di ogni giorno. Una richiesta che arriva dalle comunità e che i Comuni del centro Italia colpiti dal sisma hanno trasformato in progetti, chiedendo all’Anci un contributo per la loro realizzazione”. L’Anci ha già raccolto 700mila euro. E ora lancia la sfida per raddoppiare quella cifra con una raccolta fondi dal basso, una iniziativa di crowdfunding.

Si tratta di progetti piccoli: il tetto era di 40mila euro per gli acquisti (di scuolabus o di un trattore o di arredi) e di 150mila euro per esecuzione di lavori di ripristino di infrastrutture danneggiate dal sisma (tra gli altri un cinema, una biblioteca, un osservatorio astronomico, un percorso protetto per raggiungere la scuola, il ripristino di una scala di accesso a un castello). Tra i progetti c’è anche quello di una piazza “magnitudo 6,5”, commemorativa e antisismica, o la nuova piscina comunale. Tutti i progetti saranno pubblicati (a partire da lunedì prossimo) sul sito www.eppela.com/it/mentors/anci-crowd: è la piattaforma Eppela alla quale si potrà procedere per la donazione, senza limite minimo di contributo. Quando i progetti raggiungeranno il 50% del finanziamento con le donazioni dei cittadini, si aggiudicheranno l’altra metà delle risorse dall’Anci. “AnciCrowd – afferma il presidente dell’Anci, Antonio Decaro – è una vetrina e una sfida. Un modo per tenere insieme le piccole esigenze dei territori con la grande solidarietà manifestata in più occasioni e da ogni angolo del Paese”.