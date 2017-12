Solidarietà: Copertino (Lecce), sabato 23 dicembre concerto “Natale s.i.a. in musica”

Solidarietà, integrazione, accoglienza. Sono questi i valori la cui importanza verrà rilanciata con il concerto “Natale s.i.a. in musica” che si svolgerà sabato 23 dicembre, alle 20, presso la chiesa della parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario in Copertino (Le). L’iniziativa è promossa dal coro ecclesiale “Cupèrius”, dall’associazione “Salentino Soul Music” e dalle comunità ecclesiali di Copertino con il patrocinio della diocesi di Nardò-Gallipoli e della Città di Copertino. “Il nostro evento di Natale, originale nel suo genere perché coniuga insieme fede, musica, cultura e solidarietà – spiegano gli organizzatori – è un intreccio di coro e d’orchestra, di voci soliste e di testimonianze di vita”. Parteciperanno infatti alla serata il coro “Cupèrius”, il “Coro Gospel Tyna Maria Just4Jesus – Percorsi di corali di promozione alla vita”, il coro voci bianche della 5ªA della scuola primaria “Renata Fonte” dell’Istituto Comprensivo Polo 3 San Giuseppe da Copertino, l’attore Ivan Raganato, il cantante Ettore Romano e un’orchestra composta da 12 maestri. “La manifestazione, che non ha finalità di lucro, è offerta – aggiungono gli organizzatori – grazie alla disponibilità di volontari, che con gioia e gratuità prestano il loro tempo libero”. In prossimità del Natale, il concerto vuole sensibilizzare al valore della solidarietà “mediante una raccolta fondi a favore del reparto di onco-ematologia pediatrica dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce”, al valore dell’integrazione con “il coinvolgimento di immigranti che si sono integrati nella nostra comunità diocesana” e a quello dell’accoglienza “con particolare riferimento alle tematiche dell’adozione o dell’affido familiare”. La serata, presentata da Cecilia Leo, giornalista de La7, sarà trasmesso da Tv2000.