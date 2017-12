Senza fissa dimora: Fondazione Auxilium, lunedì apre “Il Basilico”, servizio invernale di convalescenza protetta

Apre lunedì “Il Basilico”, il servizio invernale di convalescenza protetta per persone senza dimora, promosso da Fondazione Auxilium e ospedale S. Martino con il sostegno della Regione Liguria. “È il settimo anno che questo servizio riapre per i mesi invernali”, spiegano i responsabili di Auxilium. La struttura mette a disposizione 15 posti letto per persone senza dimora e lo scorso anno ha accolto 29 persone, che necessitavano di un periodo di convalescenza per curare situazioni precarie di salute a rischio di aggravamento a causa della vita di strada. La Fondazione assicura l’apporto degli operatori sociali e di diversi medici volontari, insieme alla cooperativa sociale “Il Melograno”, mentre l’ospedale S. Martino mette a disposizione gratuitamente gli spazi e collabora al buon esito del servizio, soprattutto attraverso la consolidata sinergia con il personale del Policlinico e le assistenti sanitarie del Pronto Soccorso. “L’approccio socio-sanitario – spiegano da Auxilium – permette di ricostruire nelle persone accolte relazioni e fiducia e in questo modo, all’atto delle dimissioni, lo scorso anno è stato possibile togliere dalla strada quasi tutte le persone ricoverate e inserirle nelle strutture Auxilium o in servizi territoriali”. In questo senso la struttura si configura quale “collegamento per passare dalla estrema emarginazione alla possibilità di un reinserimento” ed “è anche un’esperienza virtuosa in termini di gestione della risorsa pubblica, in quanto consente di non indirizzare risorse verso ricoveri ospedalieri impropri”.