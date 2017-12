Rifugiati: Centro Astalli, il 18 dicembre l’inaugurazione dei nuovi locali della mensa

I nuovi locali della mensa per richiedenti asilo e rifugiati del Centro Astalli saranno inaugurati il 18 dicembre a Roma (ore 11, via degli Astalli 14a). Interverranno: mons. Angelo De Donatis, vicario generale della diocesi di Roma; Luigi Abete, presidente Bnl; padre Camillo Ripamonti, presidente Centro Astalli. Sono in media 300 i richiedenti asilo e rifugiati che ogni giorno accedono alla mensa del Centro Astalli. Nel 2016, 20mila richiedenti asilo e rifugiati hanno usufruito dei servizi offerti in via degli Astalli 14A: mensa, docce, ambulatorio, orientamento socio-legale. La mensa del Centro Astalli, spiegano, “è storicamente il cuore dell’associazione. Per molti rifugiati è il primo approdo una volta giunti a Roma. La mensa rappresenta un punto di riferimento sia per i migranti forzati da poco arrivati in città e che sono alla ricerca di assistenza e orientamento, sia per coloro che vivono in Italia da anni ma non riescono a intraprendere un vero percorso verso l’autonomia. Sono ancora molti coloro che continuano a rimanere a forte rischio di esclusione sociale e cercano in un servizio di bassa soglia una risposta immediata a bisogni che vanno ben oltre la necessità primaria del mangiare”. In particolare è stato possibile ampliare e organizzare al meglio lo spazio dedicato al centro d’ascolto e agli uffici amministrativi, si è aumentato il numero delle docce e si sono ridistribuiti i locali con i tavoli per il pranzo. Si è migliorato anche lo spazio in cui i rifugiati musulmani (che rappresentano circa il 75% degli utenti) possono raccogliersi in preghiera. La ristrutturazione dei locali della mensa è stata possibile grazie al contributo di Bnp Paribas che l’ha sostenuta nell’ambito del progetto internazionale “Support to refugees”: iniziativa nata nel 2016 per sostenere le organizzazioni umanitarie che offrono assistenza ai richiedenti asilo e rifugiati. I lavori sono stati realizzati anche con il sostegno della Fondazione Bnl.