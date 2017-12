Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente della Bolivia

Nella mattina di oggi, Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il presidente dello Stato plurinazionale di Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, il quale, successivamente, ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Nel corso dei colloqui, che si sono svolti in un clima cordiale – riferisce la sala stampa vaticana – è stato espresso apprezzamento per il contributo che la Chiesa ha dato e continua ad assicurare in favore del progresso umano, sociale e culturale della popolazione del Paese e si è fatto cenno all’attualizzazione del regime pattizio tra la Santa Sede e la Bolivia. Inoltre, sono stati evocati alcuni temi attuali di comune interesse”.